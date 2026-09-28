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4 Tanda Burnout yang Jarang Disadari dan Cara Mengatasinya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |17:05 WIB
4 Tanda Burnout yang Jarang Disadari dan Cara Mengatasinya
Ilustrasi burnout. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Burnout bisa datang saat kamu kelelahan menjalani hari yang padat. Pekerjaan menumpuk, berbagai tanggung jawab harus diselesaikan, belum lagi urusan pribadi yang tetap perlu diperhatikan.

Dalam kondisi seperti ini, rasa lelah terkadang dianggap sebagai hal yang wajar. Seseorang mungkin memilih terus bekerja dan berharap bisa istirahat nanti setelah semua pekerjaan selesai.

Padahal, tubuh dan pikiran juga punya batas. Jika rasa lelah terus menumpuk tanpa cukup waktu untuk memulihkan diri, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi burnout.

4 Tanda Burnout

Melansir Hindustan Times, Psikolog Klinis, dr. Julie Smith membagikan empat tanda yang mengenali apakah seseorang mulai mengarah pada burnout. Beberapa di antaranya mungkin terasa cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari, yuk simak!

1. Mulai Menjauh dari Orang-Orang Terdekat

Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika mulai merasa ingin menjauh dari orang lain.

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Topik Artikel :
pekerjaan tanda burnout burnout
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