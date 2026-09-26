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Potret Gemas Kamari Dapat Jersey Timnas Indonesia Spesial dari Justin Hubner, Bertuliskan Kamari Hubner

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |06:05 WIB
Potret Gemas Kamari Dapat Jersey Timnas Indonesia Spesial dari Justin Hubner, Bertuliskan Kamari Hubner
Kamari dan Justin Hubner. (Foto: Instagram)
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MOMEN manis datang dari Kamari, putri Jennifer Coppen, yang mendapat hadiah spesial dari pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner. Kamari terlihat mendapatkan jersey Timnas Indonesia yang dibuat khusus untuknya.

Bukan jersey biasa, bagian belakangnya bertuliskan nama “Kamari Hubner”. Ini membuat penampilannya semakin mencuri perhatian.

Kamari dan Justin Hubner

1. Dapat Jersey Spesial dari Justin Hubner

Jersey tersebut menjadi hadiah istimewa dari sang ayah sambung, Justin Hubner, untuk Kamari. Jersey itu diberikan jelang Hubner membela Timnas Indonesia melawan Timnas Singapura dalam laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat 25 September 2026 malam WIB.

Kamari dan Justin Hubner

Nama Kamari terlihat tercetak di bagian belakang jersey dengan nomor punggung yang menjadi bagian dari desainnya. Tak hanya itu, nomor punggung hubner juga tertulis, yakni 23.

Kamari pun tampak menggemaskan saat mengenakan jersey kebanggaan Timnas Indonesia tersebut. Potret Kamari memakai jersey itu kemudian menjadi perhatian karena perpaduan antara penampilannya yang menggemaskan dan detail nama “Kamari Hubner” yang terpampang di bagian belakang.

 

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