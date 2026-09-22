BCL Rayakan Ultah Noah, Ungkapkan Bangga pada Anak Semata Wayangnya

JAKARTA - Penyanyi sekaligus musisi kenamaan Tanah Air, Bunga Citra Lestari (BCL) tengah diselimuti kebahagiaan. Putranya dari pernikahan bersama almarhum Ashraf Sinclair, Noah Sinclair, baru saja memperingati pertambahan usianya yang ke-16.

Momen hangat perayaan ulang tahun Noah diabadikan BCL melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam potret yang dibagikan, Noah tampak tersenyum memegang nampan kayu bertuliskan "Happy Bday Noah" lengkap dengan kue ulang tahun berhiaskan lilin angka 16 yang menyala.

Suasana kian semarak saat seluruh keluarga besar berkumpul mengelilingi meja, memberikan kehangatan dan dukungan penuh untuk Noah yang kini beranjak remaja.

Menyertai momen bahagia tersebut, BCL menuliskan pesan mendalam yang menyentuh hati. Bagi pelantun lagu Cinta Sejati ini, menyaksikan proses tumbuh kembang sang anak memberikan perasaan yang sangat emosional.

“Selamat Ulang Tahun ke-16, Noah. Melihatmu tumbuh besar adalah hal yang sangat indah sekaligus mengharukan. Setiap tahunnya, aku makin sedikit melihat sosok anak laki-laki kecil yang dulu membutuhkan tanganku untuk segala hal, dan makin melihat sosok pemuda seperti apa kamu berkembang. Meskipun sebagian dari diriku berharap bisa memperlambat waktu, bagian yang lebih besar dalam diriku sangat antusias untuk melihat ke mana hidup akan membawamu,” tulis BCL dalam unggahannya, dikutip Selasa (22/9/2026).