Potret Cantik Inka Andestha di Perayaan Ulang Tahun, Dibanjiri Buket Bunga hingga Hati dari Pratama Arhan

INKA Andestha curi perhatian di unggahan terbarunya. Meski ulang tahunnya sudah lewat beberapa bulan, Inka baru unggah kembali potret perayaan ulang tahun bersama kerabat dan orang-orang terdekat.

Dalam foto yang diunggah, Inka tampil begitu menawan. Dia pun kebanjiran hadiah serta bucket bunga. Tak lupa, ada juga emoji hati yang diberikan Pratama Arhan di unggahan itu.

1. Tampil Cantik di Hari Ulang Tahun

Inka Andestha sebenarnya berulang tahun pada 18 Mei 2026 lalu. Namun tampaknya, masih banyak foto-foto perayaan yang masih tersimpan di ponselnya.

Kini, beberapa bulan setelah momen ulang tahunnya, Inka pun mengunggahnya di Instagram. Lewat sederet foto yang dibagikan, Inka tampil cantik dalam balutan penampilan yang elegan. Inka tampil menawan dalam balutan dress floral berkelir putih dan juga merah oranye.

Penampilannya makin menawan dengan gaya rambut ponytail. Dia menggunakan sejumlah aksesori yang mempermanis penampilannya, mulai dari anting, kalung, dan juga gelang.

Nuansa perayaan ulang tahunnya pun semakin menarik dengan berbagai dekorasi dan buket bunga yang menghiasi momen spesial tersebut. Dalam sejumlah potret, Inka Andestha terlihat menikmati momen ulang tahunnya dengan penuh kebahagiaan. Senyum manisnya menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian foto yang dibagikan.