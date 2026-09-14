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Kisah Alexander Zverev yang Raih Juara Open US 2026 di Tengah Kondisi Diabetes Tipe 1

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |06:05 WIB
Kisah Alexander Zverev yang Raih Juara Open US 2026 di Tengah Kondisi Diabetes Tipe 1
Alexander Zverev. (Foto: dok Instagram/alexzverev123)
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JAKARTA - Kisah Alexander Zverev jadi salah satu petenis terbaik dunia ternyata tak selalu berjalan mulus. Jauh sebelum mengangkat trofi US Open 2026, petenis asal Jerman itu sudah menghadapi tantangan sejak masih berusia 4 tahun.

Melansir The Times of India, Zverev didiagnosis mengidap diabetes tipe 1 saat usianya 4 tahun. Kondisi tersebut membuat sejumlah dokter meragukan kemampuannya untuk menjalani olahraga kompetitif di level profesional.

Namun, Zverev tak membiarkan diagnosis tersebut menentukan masa depannya. Dengan dukungan keluarga, ia terus berlatih hingga akhirnya mampu mencapai level tertinggi tenis dunia.

Kini, perjuangannya berbuah manis. Setelah memenangkan French Open 2026, Zverev kembali meraih gelar Grand Slam dengan menjuarai US Open 2026.

Tumbuh di Keluarga Petenis

Tenis sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan Zverev, bahkan sebelum ia lahir. Kedua orang tuanya, Alexander Zverev Sr. dan Irina Zvereva, merupakan mantan petenis profesional Uni Soviet.

Keluarganya kemudian pindah ke Jerman pada 1991 dan menetap di Hamburg. Zverev lahir di kota tersebut pada 1997. Kakaknya, Mischa Zverev, juga mengikuti jejak orang tua mereka dan menjadi petenis profesional.

      
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