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Parenting ala Jennifer Coppen dan Justin Hubner: Uji Kejujuran dan Kesabaran Kamari Lewat Permen

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |06:05 WIB
Parenting ala Jennifer Coppen dan Justin Hubner: Uji Kejujuran dan Kesabaran Kamari Lewat Permen
Jennifer Coppen, Justin Hubner, dan Kamari. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
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PASANGAN Jennifer Coppen dan Justin Hubner membagikan momen sederhana bersama putri mereka, Kamari. Pasangan selebriti dengan pesepakbola ini mengajarkan nilai kejujuran dan kesabaran kepada sang anak dengan cara yang unik.

Ujian itu diberikan Jennifer dan Justin dengan memberikan makanan kesuksaan Kamari, yakni permen. Aksi Jennifer dan Justin curi perhatian karena Kamari ternyata berhasil melewati ujian tersebut.

Jennifer Coppen, Justin Hubner, dan Kamari

1. Parenting ala Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Dalam sebuah momen yang dibagikan di media sosial, Jennifer terlihat menunjukkan sejumlah permen yang baru saja dibelinya bersama Hubner. Kamari pun menyambut gembira tumpukan permen yang berada di depannya tersebut.

Namun, sebelum Kamari menyantap permen tersebut, Justin Hubner langsung mengingatkan putrinya untuk menunggu. Dia meminta Kamari tidak langsung menyentuh dan memakan permen tersebut.

Kamari

Jennifer kemudian memberikan sebuah tantangan sederhana kepada Kamari. Ia meminta sang putri menunggu sementara dirinya dan Justin pergi untuk menggosok gigi.

“Kita baru aja beli banyak permen guys. Siapa suka candy?” ujar Jennifer Coppen.

“Wait, you cannot eat yet,” kata Justin Hubner.

“But, mama mau kasih challenge buat Kamari ya. Oke sabar dulu,” ucap Jennifer.

“Oke diem di sini ya. Jangan makan sampai papa sama mama balik. Mama sama papa mau sikat gigi dulu. Jangan ke mana-mana, jangan dimakan dulu. Oke. Can I trust you?” lanjutnya.

 

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