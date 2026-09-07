Harga Masker KN95 Naik 10 Kali Lipat, Masyarakat Ngeluh Susah Belinya

Harga Masker KN95 Naik 10 Kali Lipat, Masyarakat Ngeluh Susah Belinya (Foto: Freepik)

JAKARTA — Masker KN95 menjadi salah satu barang yang banyak dicari masyarakat setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Di tengah meningkatnya permintaan, sejumlah warganet mengeluhkan harga masker yang disebut melonjak hingga berkali-kali lipat serta pesanan yang dibatalkan sepihak oleh penjual.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan pengguna Threads dengan akun bapethh. Ia mengaku sempat melakukan checkout masker pada malam hari dengan harga yang masih normal.

Namun, ketika pagi tiba, pesanan tersebut justru dibatalkan sepihak oleh penjual dengan alasan harga sudah naik.

“JAHAAAAT BGT ANJJJJ YG JUAL MASKER semalem gw checkout trs td pagi dicancel katanya NAIK HARGA,” tulis bapethh.

Harga Naik Berkali Lipat

Ia mengaku kaget ketika melihat harga baru masker yang sama. Menurutnya, kenaikan harga tersebut mencapai berkali-kali lipat.

“Pas liat harga barunya bener2 naik 10x lipet,” lanjutnya.