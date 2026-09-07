Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Harga Masker KN95 Naik 10 Kali Lipat, Masyarakat Ngeluh Susah Belinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |13:10 WIB
Harga Masker KN95 Naik 10 Kali Lipat, Masyarakat Ngeluh Susah Belinya
Harga Masker KN95 Naik 10 Kali Lipat, Masyarakat Ngeluh Susah Belinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAMasker KN95 menjadi salah satu barang yang banyak dicari masyarakat setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Di tengah meningkatnya permintaan, sejumlah warganet mengeluhkan harga masker yang disebut melonjak hingga berkali-kali lipat serta pesanan yang dibatalkan sepihak oleh penjual.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan pengguna Threads dengan akun bapethh. Ia mengaku sempat melakukan checkout masker pada malam hari dengan harga yang masih normal.

Namun, ketika pagi tiba, pesanan tersebut justru dibatalkan sepihak oleh penjual dengan alasan harga sudah naik.

“JAHAAAAT BGT ANJJJJ YG JUAL MASKER semalem gw checkout trs td pagi dicancel katanya NAIK HARGA,” tulis bapethh.

Harga Naik Berkali Lipat

Ia mengaku kaget ketika melihat harga baru masker yang sama. Menurutnya, kenaikan harga tersebut mencapai berkali-kali lipat.

“Pas liat harga barunya bener2 naik 10x lipet,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/25/3240475/kota_tua-za4B_large.jpg
Abu Vulkanik Sampai Jakarta, Wisata Kota Tua Masih Dibuka dan Pengunjung Diimbau Pakai Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/629/3240472/masker-874t_large.jpg
Waspada Abu Vulkanik, Anak Usia di Bawah 2 Tahun Tak Boleh Pakai Masker?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/482/3240470/masker-zLiJ_large.jpg
Benarkah Pakai Masker Harus Dibasahi Dulu untuk Cegah Abu Vulkanik? Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/482/3240389/masker-qsOF_large.png
Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/611/3226687/masker-G1mp_large.jpg
Suka Maskeran Pakai Putih Telur? Awas Efek Sampingnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/612/2781725/masker-tidur-bisa-bikin-istirahat-lebih-nyenyak-yuk-dicoba-Cpeo2Ittzh.jpg
Masker Tidur Bisa Bikin Istirahat Lebih Nyenyak, Yuk Dicoba!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement