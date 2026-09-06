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Abu Vulkanik Sampai Jakarta, Wisata Kota Tua Masih Dibuka dan Pengunjung Diimbau Pakai Masker

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |20:10 WIB
Abu Vulkanik Sampai Jakarta, Wisata Kota Tua Masih Dibuka dan Pengunjung Diimbau Pakai Masker
Abu Vulkanik Sampai Jakarta, Wisata Kota Tua Masih Dibuka dan Pengunjung Dihimbau Pakai Masker (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah menjangkau sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Meski demikian, kawasan Wisata Kota Tua masih dapat dikunjungi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan menerapkan langkah perlindungan diri.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengumumkan kawasan Wisata Kota Tua masih dapat dikunjungi. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resminya, @disparekrafdki.

Kendati demikian, masyarakat diminta tidak panik dan tetap meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas di area terbuka. Disparekraf DKI memberikan sejumlah panduan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas di kawasan Kota Tua dengan memperhatikan perlindungan kesehatan.

"Wisata ke Kota Tua tetap dapat dilakukan dengan aman selama tidak panik dan selalu waspada," tulis Disparekraf DKI Jakarta dalam pengumuman resminya di Instagram.

Diimbau Pakai Masker 

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung di tengah paparan abu vulkanik, pihak dinas membagikan sejumlah langkah antisipasi melalui panduan 5M.

Di antaranya adalah menggunakan masker, menutup jendela dan sumber air, membersihkan abu dengan membasahinya terlebih dahulu, serta selalu memantau arahan dan informasi resmi terbaru.

Bagi masyarakat yang berencana menyusuri pelataran Museum Fatahillah atau menikmati suasana kawasan Kota Tua, pastikan masker terpasang dengan baik dan tetap mematuhi panduan yang diberikan. Dengan demikian, aktivitas di kawasan wisata dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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