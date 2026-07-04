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Rekomendasi Merek Air Mawar, Bikin Kulit Sehat dan Glowing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |14:10 WIB
Rekomendasi Merek Air Mawar, Bikin Kulit Sehat dan Glowing
Ilustrasi air mawar. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Memilih produk perawatan kulit yang tepat terkadang membutuhkan banyak pertimbangan. Salah satu produk yang rasanya wajib ada di meja rias adalah air mawar. Selain menyegarkan, air mawar memiliki segudang manfaat untuk melembapkan, menenangkan, hingga membantu membersihkan kulit wajah. 

Berikut adalah rekomendasi air mawar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budget-mu. 

Rekomendasi Brand Air Mawar dan Harganya

1. Viva Air Mawar

Ini adalah produk klasik yang sudah menjadi andalan banyak orang. Diperkaya dengan ekstrak bunga mawar alami dan vitamin E, produk ini sangat serbaguna. 

Kamu bisa menggunakannya sebagai penyegar wajah sehari-hari atau mencampurkannya dengan masker bubuk dan lulur. Sangat bersahabat di kantong namun tetap efektif. Harganya ramah banget, mulai dari Rp7.000-an saja lho!

2. Herborist Rose Water

herborist
Herborist Rose Water. (Foto: dok Herborist)

Bila kamu mencari kesegaran ekstra sekaligus manfaat antipenuaan, produk ini layak dicoba. Kandungan Pro Vitamin B5 di dalamnya tidak hanya mengunci kelembapan, tetapi juga membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini pada kulit wajah. Kisaran harganya juga mulai dari Rp7.000 saja.

3. Mustika Ratu Air Sari Mawar Putih

Diperkaya dengan paduan vitamin A, E, dan F, air mawar dari Mustika Ratu ini diformulasikan khusus untuk merawat kulit yang cenderung kering dan sensitif. Formulanya menenangkan dan membantu mengembalikan kondisi optimal kulit wajah dan leher. Dengan manfaat yang berlimpah, kamu cuma mengeluarkan Rp19.600 saja untuk dapatkan produk ini.

4. Garnier Micellar Cleansing Water Rose

Tidak sekadar air mawar biasa, Garnier menghadirkan inovasi yang menggabungkan teknologi micellar. Hasilnya? Produk ini tidak hanya menghidrasi, tetapi sangat ampuh mengangkat kotoran dan tata rias dalam satu usapan lembut. Ekstrak mawarnya juga membantu wajah tampak lebih bercahaya seketika. Harganya tak akan menguras dompetmu, mulai dari Rp29.900 sampai Rp70 ribuan tergantung ukurannya ya!

5. HAPLE Pure Rose Water

Harple rose water
Haple rose water. (Foto: dok Haple)

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