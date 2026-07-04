Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Enggak Cuma Wangi, Ini Manfaat Air Mawar buat Kulit

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:05 WIB
Enggak Cuma Wangi, Ini Manfaat Air Mawar buat Kulit
Ilustrasi pakai air mawar. (Foto: dok Freepik/KamranAydinov)
A
A
A

JAKARTA - Air mawar dibuat dari hasil distilasi uap kelopak bunga mawar ini sudah jadi andalan sejak dulu. Selain sering dipakai buat alternatif parfum alami yang bebas bahan kimia, air mawar ternyata punya khasiat buat kesehatan dan kecantikan.

Melansir Healthline, meskipun penelitian lebih lanjut pada tubuh manusia masih terus dikembangkan, air mawar ini diketahui mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, antiinflamasi, antikanker, dan antimikroba.

Yuk, bedah apa aja manfaatnya berdasarkan beberapa riset para ahli!

1. Meredakan Iritasi dan Kemerahan di Kulit

Punya masalah kulit sensitif atau sering kemerahan? Air mawar bisa jadi penyelamat. Menurut riset tahun 2018 oleh Lee M-H, dkk., ekstrak kelopak mawar (Rosa gallica) punya efek antiinflamasi yang kuat.

Riset tersebut menunjukkan kalau air mawar bisa mengurangi jalur pensinyalan di sel kulit yang memicu peradangan, terutama setelah kulit terpapar sinar matahari. Makanya, banyak orang yang memanfaatkan air mawar sebagai toner alami buat menenangkan kulit wajah.

2. Membantu Penyembuhan Luka dan Menangkal Bakteri

Air mawar juga punya sifat antiseptik dan antibakteri. Sifat ini bikin air mawar bisa membantu mempercepat penyembuhan luka gores, bekas luka, hingga luka bakar, sekaligus mengurangi risiko infeksi.

Bahkan, penelitian dari Mileva M pada tahun 2021 menyebutkan bahwa khasiat antimikroba di dalamnya bisa membantu mengurangi bakteri jahat di permukaan kulit. Teorinya, ini bisa membantu merawat kulit yang berjerawat, lho!

3. Mengurangi Stres Berkat Aromaterapi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement