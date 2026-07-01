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Ikan Sarden Jadi Kunci Kulit Glowing , Ini Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |07:00 WIB
Ikan Sarden Jadi Kunci Kulit Glowing , Ini Faktanya!
Ikan sarden. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Ikan sarden kalengan yang biasa ditemui di supermarket ternyata bisa bikin kulit glowing. Sempat viral tren ikan sarden yang tiba-tiba ludes terjual di Amerika!

Beberapa bulan lalu, saat tren ini baru dimulai, sarden menjadi sangat viral sampai-sampai jaringan supermarket populer sempat menerapkan batas pembelian dua kaleng saja per pelanggan. Dikutip dari ELLE, banyak orang tak tahu kalau kehebohan ini ternyata demi kecantikan.

Tren Sarden di TikTok

Kalau kamu sering berselancar di TikTok, lini masamu belakangan ini mungkin agak berbau ikan. Selama beberapa minggu terakhir, para influencer dan pengikutnya ramai memuji kehebatan sarden. Mereka membagikan berbagai resep dan manfaat kesehatan dari ikan kaleng mungil ini, termasuk kemampuannya membuat kulit glowing dan rambut tumbuh sehat berkilau.

Beauty Influencer Toni Bravo adalah salah satu pelopor tren sarden ini. Pada Februari lalu, ia mengunggah video dengan kalimat, "Semua orang ingin punya rutinitas perawatan kulit, sampai aku menyinggung soal sarden." Jutaan pengikutnya pun langsung heboh. 

"Awalnya itu cuma bercanda, tapi aku memang tahu manfaat sarden karena sudah mendengarnya sejak lama," kata Bravo.

Ia bukan satu-satunya yang mengaitkan sarden dengan kecantikan. Model Anok Yai juga mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia rutin makan satu kaleng sarden setiap malam demi mendapatkan kulit yang mulus dan bercahaya. Ia bahkan menyebut ikan kalengan ini sebagai rahasia kecantikan-nya.

Apa Kata Dokter Kulit?

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