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Seru Tanpa Bikin Kantong Jebol, 5 Ide Liburan Low Budget bareng Anak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:02 WIB
Seru Tanpa Bikin Kantong Jebol, 5 Ide Liburan Low Budget bareng Anak
Ilustrasi liburan bersama anak. (Foto: dok Freepik/pch.vector)
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JAKARTA - Mendengar kata liburan keluarga, yang terlintas di pikiran sering kali adalah tiket pesawat yang mahal, hotel berbintang, atau tiket masuk taman hiburan yang menguras tabungan. Padahal, menciptakan momen liburan yang berkesan bagi anak tak selalu harus diukur dari seberapa banyak uang yang dikeluarkan.

Bagi anak-anak, esensi dari liburan adalah kehadiran penuh dari orang tua dan pengalaman baru yang menyenangkan. Pendekatan pengasuhan yang mengutamakan koneksi emosional (gentle parenting) justru mengajarkan bahwa ikatan terkuat dibangun lewat interaksi sederhana, bukan barang mewah.

Jika kamu sedang mencari ide liburan low budget yang tetap seru, berikut adalah beberapa inspirasi yang bisa langsung dicoba.

1. Piknik Santai di Taman Kota

Menikmati ruang terbuka hijau adalah salah satu hiburan paling murah dan menyegarkan. Siapkan alas tikar, buatlah bekal makanan dari rumah seperti roti isi atau buah potong, dan ajak anak-anak ke taman kota terdekat.

Untuk suasana yang sejuk di tengah kota, kamu bisa mengunjungi Taman Suropati atau Hutan Kota GBK. Biarkan anak-anak berlarian bebas, bermain gelembung sabun, atau sekadar berbaring sambil menebak bentuk awan. Aktivitas ini sangat efektif untuk melepas penat dari rutinitas harian tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.

2. Jelajah Sejarah di Museum

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