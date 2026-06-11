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Solusi Cerdas Berlibur: Perjalanan Nyaman dengan Layanan Paylater 

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |23:04 WIB
Solusi Cerdas Berlibur: Perjalanan Nyaman dengan Layanan Paylater 
Solusi Cerdas Berlibur: Perjalanan Nyaman dengan Layanan Paylater. (Foto: MNC Media)
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KINI, berlibur dengan orang-orang terdekat dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tabungan terkumpul. Kehadiran layanan paylater dari Kredivo memberi keleluasaan pembayaran yang jauh lebih meringankan. 

Dengan begitu, Anda dapat mengatur jadwal liburan secara fleksibel tanpa perlu mengkhawatirkan pengeluaran yang ada. Untuk itu, Mister Aladin bersama Kredivo memberikan kemudahan bagi Anda untuk liburan tanpa harus memikirkan anggaran. 

Nikmati keuntungan berupa cashback hingga Rp50.000 dan gratis cicilan selama sebulan. Promo ini dapat dimanfaatkan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, kereta, hingga tur dan aktivitas wisata. 

Pastikan Anda tidak melewatkan promo menarik ini hingga 30 Juni 2026. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/kredivoaprjun26.

Mengapa Memilih Mister Aladin?        

Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.       

Setiap penawaran menarik dari Mister Aladin, dapat Anda gunakan untuk menghemat biaya pemesanan perjalanan. Mister Aladin juga menawarkan sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.         

Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.*

(Siska Maria Eviline)

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