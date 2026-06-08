Liburan Mewah Tanpa Menguras Kantong, Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000

MERENCANAKAN liburan yang nyaman dan berkesan sering kali dianggap mahal. Padahal, Anda bisa menghemat bujet liburan hanya dengan jeli memilih akomodasi yang tak hanya menawarkan pelayanan mewah namun juga memiliki fasilitas pendukung memadai.

Anda dapat merealisasikan hal itu dengan memanfaatkan promo menarik dari Mister Aladin. Ada berbagai pilihan hotel premium dengan harga mulai Rp300.000 saja. Mercure Jakarta Cikini misalnya menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menginap di pusat Jakarta.

Hotel satu ini menawarkan akses strategis dan mudah ke berbagai destinasi wisata populer, pusat perbelanjaan, hingga area kuliner. Sementara Innside by Melia Yogyakarta menyediakan kolam renang rooftop berlatar pemandangan kota yang indah.

Sementara Midtown Residence Marvell City di Surabaya yang menyediakan kamar luas berkonsep apartemen serta terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan untuk memudahkan akses hiburan Anda.

Berbagai pilihan hotel tersebut membantu Anda merencanakan liburan idaman kapan saja. Promo spesial ini berlaku hingga 31 Juli 2026. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini agar Anda bisa menikmati pengalaman menginap yang istimewa.