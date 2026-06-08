Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Mewah Tanpa Menguras Kantong, Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |22:18 WIB
Liburan Mewah Tanpa Menguras Kantong, Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000
Liburan Mewah Tanpa Menguras Kantong, Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MERENCANAKAN liburan yang nyaman dan berkesan sering kali dianggap mahal. Padahal, Anda bisa menghemat bujet liburan hanya dengan jeli memilih akomodasi yang tak hanya menawarkan pelayanan mewah namun juga memiliki fasilitas pendukung memadai. 

Anda dapat merealisasikan hal itu dengan memanfaatkan promo menarik dari Mister Aladin. Ada berbagai pilihan hotel premium dengan harga mulai Rp300.000 saja. Mercure Jakarta Cikini misalnya menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menginap di pusat Jakarta.

Hotel satu ini menawarkan akses strategis dan mudah ke berbagai destinasi wisata populer, pusat perbelanjaan, hingga area kuliner. Sementara Innside by Melia Yogyakarta menyediakan kolam renang rooftop berlatar pemandangan kota yang indah.

Sementara Midtown Residence Marvell City di Surabaya yang menyediakan kamar luas berkonsep apartemen serta terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan untuk memudahkan akses hiburan Anda. 

Berbagai pilihan hotel tersebut membantu Anda merencanakan liburan idaman kapan saja. Promo spesial ini berlaku hingga 31 Juli 2026. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini agar Anda bisa menikmati pengalaman menginap yang istimewa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/25/3223141/mister_aladin-aQwy_large.jpeg
Rencanakan Liburan dengan Lebih Fleksibel Melalui Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/25/3223136/liburan_ke_singapura-Fmlu_large.jpeg
Liburan Sekolah Penuh Keseruan: Jelajahi Pesona Malaysia, Singapura, & Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/25/3221211/town_hall_meeting-ahZH_large.jpeg
Hotel Menjadi Pilihan Tepat untuk Town Hall Meeting Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/25/3220690/mister_aladin-6k4a_large.jpg
Pilihan Hotel Favorit untuk Kenyamanan Menginap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/25/3220668/mister_aladin-qnPh_large.jpg
Menginap Nyaman Tanpa Khawatir Budget: Hotel Mulai Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/25/3219235/mister_aladin-wIkj_large.jpg
Wujudkan Liburan Impian Tanpa Beban dengan Cicilan 0 Persen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement