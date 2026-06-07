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HOME WOMEN TRAVEL

Rencanakan Liburan dengan Lebih Fleksibel Melalui Paylater

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:30 WIB
Rencanakan Liburan dengan Lebih Fleksibel Melalui Paylater
Rencanakan Liburan dengan Lebih Fleksibel Melalui Paylater. (Foto: MNC Media)
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PERENCANAAN keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan liburan. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kebutuhan selama liburan dapat terpenuhi tanpa mengganggu kondisi finansial.

Kehadiran fasilitas paylater memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel sehingga biaya perjalanan tidak harus dibayarkan sekaligus di awal. Nah, untuk mendukung kebutuhan tersebut, Mister Aladin bekerja sama dengan Indodana menghadirkan promo voucher diskon hingga Rp100.000 serta cicilan 0%.

Penawaran ini dapat digunakan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, tur, dan berbagai aktivitas wisata lainnya. Voucher tersedia melalui aplikasi Indodana pada menu 'Voucher Saya' dan dapat digunakan hingga 30 Juni 2026 dengan jadwal keberangkatan yang dapat dipilih sesuai rencana Anda.

Informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, Anda dapat mengakses halaman https://www.misteraladin.com/promotions/indodanatanpahalangan.   

Mengapa Memilih Mister Aladin?      

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.    

Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif. 

Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya juga di sini. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.      

(Siska Maria Eviline)

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