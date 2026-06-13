Menjajal Pesona China: Keunikan Infrastruktur Chongqing dan Alam Zhangjiajie

LIBURAN ke China tidak melulu soal Shanghai atau Beijing. Jika Anda mencari pengalaman liburan yang benar-benar berbeda, perpaduan antara suasana kota yang ramai dan pesona pegunungan yang cantik kini sangat mudah diwujudkan.

Anda bisa merasakan serunya menjelajahi sisi lain China bersama Mister Aladin melalui paket tur Wonders of China: Chongqing - Zhangjiajie 9 hari 7 malam, dengan jadwal keberangkatan Juni–Oktober 2026 dengan harga mulai Rp12,99 juta.

Tur ini sudah memenuhi semua kebutuhan liburan Anda, dari tiket pesawat pulang-pergi, bagasi, hotel, makan selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, pemandu wisata profesional, sampai asuransi perjalanan.

Semuanya sudah disiapkan agar Anda bisa liburan dengan tenang dan praktis, tanpa harus repot mengurus persiapan sendiri. Lewat tur ini, Anda akan diajak melihat pesona China dari sisi yang berbeda.

Setiap destinasi yang dikunjungi punya keunikannya masing-masing dari keunikan arsitektur di Chongqing yang rasanya seperti di sampai tebing-tebing batu menjulang di Zhangjiajie yang keindahannya spektakuler.

Beberapa tempat ikonik yang akan dikunjungi dalam perjalanan ini antara lain: