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Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026, Athaema Eswari Jumhur Punya Gerakan Pemberdayaan Anak

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |13:09 WIB
Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026, Athaema Eswari Jumhur Punya Gerakan Pemberdayaan Anak
Salah satu peserta audisi Miss Indonesia 2026, Athaema Eswari Jumhur. (Foto: dok Yudha Prawira/iMG)
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SURABAYA - Audisi Miss Indonesia 2026 hadir di Kota Surabaya guna mencari para perempuan berbakat di Indonesia yang akan mewakili Surabaya dalam ajang Miss Indonesia 2026.

Berdasarkan pantauan Okezone, puluhan peserta yang didominasi oleh para mahasiswa itu sangat antusias mengikuti audisi di One East Penthouse and Residence Surabaya pada Sabtu, 6 Juni 2026. 

Satu per satu dari mereka maju ke meja registrasi untuk mengisi formulir dan identitas mereka guna mengetahui umur masing-masing peserta. Sebab, salah satu persyaratan Miss Indonesia 2026 adalah berusia 19 hingga 25 tahun dengan kriteria manner impressive, social dan smart social. 

Tak hanya dengan tangan kosong, para peserta datang ke audisi tersebut dengan berbagai pengalaman yang telah mereka miliki serta rasa percaya diri yang kuat dan telah dipersiapkan sejak lama. 

Salah satunya seperti Athaema Eswari Jumhur yang mengaku sudah melakukan persiapan sejak dua tahun lalu. Berbagai pengalaman dan kemampuan telah ia miliki sebagai peserta audisi Miss Indonesia 2026. 

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