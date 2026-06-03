Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Perlukah Parenting dengan Reward dan Punishment untuk Anak?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |17:00 WIB
Perlukah Parenting dengan Reward dan Punishment untuk Anak?
Ilustrasi reward and punishment untuk anak. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Parenting atau gaya mendidik anak dari setiap orangtua tentu berbeda. Untuk sebagian generasi milenial merasa pernah dididik dalam parenting VOC. Maksudnya adalah cara mendidik dengan keras dan tegas, sehingga anak menjadi lebih penurut dan mengerti batasannya.

Meski begitu, tak sedikit orangtua yang punya cara mendidik dengan memberikan reward dan punishment. Cara tersebut dinilai efektif untuk beberapa anak, karena dengan begitu anak jadi lebih bisa diarahkan.

Menurut akun TikTok @naa_dosen, seorang dosen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tutor bimbel, menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan cara mendidik memberikan reward dan punishment untuk anak. 

Menurutnya, reward itu membuat anak merasa dihargai. Reward atau hadiah itu tak selalu benda. Tapi ketika orangtua bisa memberi pujian dari apa yang telah dilakukan oleh anak itu sudah menjadi hadiah yang luar biasa.

“Contohnya anak mau membuang sampah pada tempatnya, di mana perilaku tersebut adalah perilaku yang positif, maka orangtua bisa memberikan reward berupa pujian, seperti ucapan terima kasih karena sudah melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan lingkungan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/612/3221587//bilal_indrajaya-t5TU_large.jpg
Parenting Unik ala Bilal Indrajaya: Rutin Dengarkan Lagu The Beatles ke Anak Sejak Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/629/3220511//salma-EI4r_large.jpg
Salma Salsabil Alami Baby Blues: Tiap Malam Aku Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/629/3220414//anak_perempuan-5g4z_large.jpg
Riset: Membesarkan Anak Perempuan Lebih Menantang dan Bikin Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/629/3219806//ibu_dan_anak-Xzmp_large.jpg
5 Cara Menyiapkan Mental Anak Pertama Menyambut Kehadiran Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/629/3219595//nikita_willy-JZ0F_large.jpg
Cerita Nikita Willy Dipanggil Antek-Antek Asing oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/629/3219181//al_ghazali-CvzF_large.jpg
Alyssa dan Al Ghazali Memilih Tak Pakai Baby Sitter, Ini Pentingnya Bonding Orangtua dan Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement