Moms, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Badan Anak Jadi Ideal dan Wajah Berseri

JAKARTA - Setiap orangtua tentu ingin buah hatinya tumbuh sehat, aktif, dan cerdas. Tubuhnya pun selalu terlihat ideal dan wajahnya berseri meski sering berhadapan dengan handphone.

Menurut Dokter Anti Aging Clarin Hayes lewat Instagram pribadinya, sebenarnya ada cara gampang yang rutin dipraktikkan sehari-hari untuk bikin tubuh anak tetap bugar dan ideal. Yuk, intip kiat-kiatnya.

1. Duduk dan Berdiri Tegak

Postur duduk yang salah akan mempengaruhi bentuk tubuh anak. Saat menghadap gadget, seharusnya tubuh anak tetap tegak dan pandangan lurus ke depan, sejajar dengan gadget atau melirik sedikit ke bawah.

“Posisi leher dengan menunduk bikin airway bakal terganggu secara fungsional, sehingga akan menyebabkan terlihat double chin, karena kulit dan lemak cenderung menumpuk di leher,” kata dr. Clarin.

2. Ajak Anak Olahraga

Batasi waktu saat bermain handphone. Anak-anak perlu aktif bergerak dan biarkan mereka menikmati masanya dengan berolahraga.