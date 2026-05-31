Stop Normalisasi Sarapan Ini, Begini Kata Nadia Alaydrus

JAKARTA - Makanan dan minuman yang sering dikira baik dikonsumsi pada pagi hari ternyata diam-diam bisa membuat metabolisme rusak. Lewat Instagram pribadinya, dokter kecantikan sekaligus selebgram Nadia Alaydrus membagikan edukasi soal makanan dan minuman yang tak baik dikonsumsi untuk sarapan.

1. Cereal

Cereal yang biasa dikonsumsi dengan campuran susu ternyata menyimpan gula yang tinggi sehingga menyebabkan lonjakan insulin. Tentunya hal ini akan berdampak pada fatty liver atau penumpukan lemak berlebih pada hati (5 sampai 10 persen), serta meningkatkan risiko jantung.

2. Donat dan Roti Manis

Di dalam roti manis dan donat ada campuran tepung, gula, dan lemak trans yang mempercepat inflamasi dan meningkatkan kolesterol jahat. So, kalau kamu menganggap sarapan roti manis itu baik, sebaiknya mulai dikurangi ya.

3. Granola Bar

Meski terlihat menyehatkan dan praktis dikonsumsi di pagi hari, namun, kata dr. Nadia, ternyata granola bar sering mengandung hidden sugar yang bikin energi cepat drop dan merasa lapar.

4. Jus Buah