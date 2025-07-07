Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ide Menu Sarapan, Cobain Resep Steam Tahu Udang Moms

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |10:55 WIB
Ide Menu Sarapan, Cobain Resep Steam Tahu Udang Moms
Ide Menu Sarapan, Cobain Resep Steam Tahu Udang Moms (Foto: Instagram)
A
A
A

IDE menu sarapan enak dan hangat ini bisa dicoba Moms. Sarapan diperlukan untuk tubuh, perlu diperhatikan agar nutrisinya lengkap dan tidak terlalu berat.

Salah satunya yang tepat ialah menu steam tahu udang. Menu ini cocok jadi santapan saat sarapan karena cita rasanya yang ringan dan juga hangat.

Menu steam tahu udang ini juga memiliki nutrisi dari tahu dan udang yang lezat. Cara masaknya yang dikukus pun membuat menu ini semakin sehat dan cocok disantap di pagi hari.

Penasaran, bagaimana membuat steam tahu udang yang cocok untuk sarapan? Berikut resepnya dari akun Instagram, @firhanmci6, Senin (7/7/2025).

Tofu Udang Kukus

Bahan-bahan:

- 1 ½ pcs egg tofu

- 1 butir bawang putih iris

- Bahan udang:

- 150 gr udang kupas

- 1 ½ sdm putih telur

- 1 butir bawang putih

- ¼ ruas jari jahe (dikit aja)

- ½ sdt garam

- ½ sdt penyedap

- 1 sdt gula

- ½ sdt minyak wijen

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/298/2819190/5-perbedaan-sarapan-orang-jakarta-barat-jakarta-selatan-hingga-jakarta-timur-QQ5nmWKFNP.jpg
5 Perbedaan Sarapan Orang Jakarta Barat, Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/09/298/2761624/resep-tamagoyaki-telur-dadar-khas-jepang-untuk-bekal-anak-sekolah-dijamin-lahap-b3ZF9bYqpv.jpg
Resep Tamagoyaki Telur Dadar Khas Jepang untuk Bekal Anak Sekolah, Dijamin Lahap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/298/2752365/resep-martabak-telur-roti-tawar-untuk-bekal-sekolah-anak-praktis-dan-enak-jgzSmZVwb7.jpg
Resep Martabak Telur Roti Tawar untuk Bekal Sekolah Anak, Praktis dan Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/298/2751806/resep-bola-bola-nasi-sosis-keju-bisa-jadi-menu-sarapan-lezat-si-kecil-24x301D7TR.jpg
Resep Bola-Bola Nasi Sosis Keju, Bisa Jadi Menu Sarapan Lezat si Kecil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/298/2739563/5-ide-masakan-dari-telur-cocok-untuk-jadi-menu-sarapan-1FQEQpkQNy.jpg
5 Ide Masakan dari Telur, Cocok untuk Jadi Menu Sarapan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/28/298/2736123/resep-sarapan-praktis-chicken-black-pepper-dengan-paprika-buatnya-cuma-15-menit-8HI18xRIUX.jpg
Resep Sarapan Praktis Chicken Black Pepper dengan Paprika, Buatnya Cuma 15 Menit!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement