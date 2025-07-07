Ide Menu Sarapan, Cobain Resep Steam Tahu Udang Moms

IDE menu sarapan enak dan hangat ini bisa dicoba Moms. Sarapan diperlukan untuk tubuh, perlu diperhatikan agar nutrisinya lengkap dan tidak terlalu berat.

Salah satunya yang tepat ialah menu steam tahu udang. Menu ini cocok jadi santapan saat sarapan karena cita rasanya yang ringan dan juga hangat.

Menu steam tahu udang ini juga memiliki nutrisi dari tahu dan udang yang lezat. Cara masaknya yang dikukus pun membuat menu ini semakin sehat dan cocok disantap di pagi hari.

Penasaran, bagaimana membuat steam tahu udang yang cocok untuk sarapan? Berikut resepnya dari akun Instagram, @firhanmci6, Senin (7/7/2025).

Bahan-bahan:

- 1 ½ pcs egg tofu

- 1 butir bawang putih iris

- Bahan udang:

- 150 gr udang kupas

- 1 ½ sdm putih telur

- 1 butir bawang putih

- ¼ ruas jari jahe (dikit aja)

- ½ sdt garam

- ½ sdt penyedap

- 1 sdt gula

- ½ sdt minyak wijen