Daging Kambing Lebih Bahaya dari Sapi? Ini Penjalasan Dokter

DAGING kambing kerap dianggap lebih berbahaya untuk kesehatan dibandingkan daging sapi. Anggapan ini biasanya muncul karena daging kambing sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi, tekanan darah naik, hingga risiko penyakit tertentu.

Namun, benarkah demikian? Apakah itu sekadar mitos belaka yang berkembang di masyarakat?

1. Daging Kambing Lebih Bahaya dari Sapi?

Menurut Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, daging kambing dan daging sapi sebenarnya memiliki kandungan gizi yang relatif mirip.

Bahkan, beberapa literatur menyebut daging kambing justru memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Daging kambing dinilai tidak kalah sehat dibanding daging sapi.

“Sebenarnya kalau secara nutrisi relatif sama kambing sama sapi. Bahkan, ada beberapa literatur yang bilang kambing lebih kaya nutrisi daripada sapi,” ujar dr. Rendra.