Kebanyakan Makan Daging saat Idul Adha? Dokter Sarankan Perbanyak Makanan Ini

KONSUMSI daging yang meningkat saat Idul Adha sering membuat sebagian orang khawatir terhadap risiko kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga asam urat. Apalagi, jika daging dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa diimbangi pola makan yang sehat.

Namun, ada cara sederhana yang bisa membantu tubuh tetap lebih seimbang setelah makan daging. Apakah makanan itu?

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, menjelaskan bahwa konsumsi daging sangat dianjurkan didampingi dengan makanan tinggi serat. Di antaranya, ada sayur dan buah.

Serat dinilai memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan. Dengan begitu, penyerapan lemak dan kolesterol dalam tubuh tidak terjadi secara berlebihan.

“Sangat dianjurkan makan daging itu didampingi dengan serat sebenarnya. Sayur-sayuran, buah. Sayur ya terutama karena serat itu nanti akan membuat pencernaan itu melambat jadi tidak semua kolesterolnya akan terserap,” ujar dr. Rendra dalam acara Morning Zone.