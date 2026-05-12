Heboh Ramalan The Simpsons soal Wabah Hantavirus dari Sebuah Kapal Kembali Disorot

JAKARTA - Heboh ramalan serial animasi The Simpsons terkait wabah hantavirus di kapal pesiar kembali menjadi perbincangan publik. Banyak warganet menilai salah satu episode lawas serial tersebut mirip dengan kejadian nyata wabah hantavirus yang terjadi di kapal MV Hondius.

Episode yang tayang pada 2012 itu menampilkan kisah kapal pesiar yang terjebak di laut akibat penyebaran virus mematikan. Kemiripan cerita tersebut membuat banyak penggemar kembali menyoroti kemampuan The Simpsons yang kerap dianggap “meramalkan” berbagai peristiwa dunia.

Dilansir dari Irish Star, dalam episode Musim 23 tersebut, keluarga Simpson tengah menikmati perjalanan kapal pesiar. Namun suasana berubah panik ketika muncul pengumuman darurat mengenai penyebaran virus berbahaya yang membuat seluruh kapal diminta tetap berada di laut.

Dalam adegan itu, seorang jenderal menyampaikan pesan bahwa “Virus Pandora” menyebar dengan cepat dan seluruh kapal harus tetap berada di perairan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Dikaitkan dengan Kasus Kapal Pesiar MV Hondius

Adegan tersebut kini dikaitkan dengan kasus wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang sempat menjadi perhatian internasional. Beberapa penumpang kapal dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya menjalani karantina dan pemantauan kesehatan.