HOME WOMEN HEALTH

Heboh Warga Singapura Terinfeksi Hantavirus, Ini Jawaban Kemenkes

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |18:26 WIB
Heboh Warga Singapura Terinfeksi Hantavirus, Ini Jawaban Kemenkes (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kabar mengenai dua warga negara Singapura yang diduga terinfeksi virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius sempat memicu kekhawatiran di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait hasil pemeriksaan keduanya.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Andi Saguni, mengatakan pihaknya telah menerima informasi resmi dari World Health Organization mengenai kondisi kesehatan kedua warga negara Singapura tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan dari WHO bahwa kedua warga negara Singapura tersebut sudah dilakukan tes dan hasilnya negatif,” ungkap Andi Saguni dalam konferensi pers melalui Zoom, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, Andi menyebut kedua warga Singapura tersebut tetap menjalani prosedur kesehatan yang berlaku di negaranya sebagai langkah kewaspadaan sebelum kembali beraktivitas.

“Mereka tetap diperkenankan untuk melakukan isolasi mandiri,” tambahnya.

