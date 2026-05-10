Tenang, Ahli Sebut Hantavirus Bukan Sesuatu yang Baru di Indonesia

JAKARTA - Masyarakat saat ini tengah dibuat khawatir dengan adanya kabar virus Hanta yang sudah ditemukan di Indonesia. Kabar tersebut seolah menjadi sesuatu yang mengerikan bagi masyarakat.

Padahal, virus Hanta sendiri bukanlah virus baru yang ditemukan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Pandu mengungkapkan bahwa kasus virus Hanta sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan dari pengamatannya kasus tersebut selalu muncul dari tahun ke tahun.

“Kalau kita amati dari tahun ke tahun selalu ada. Jadi kasus itu, kasus virus Hanta itu ada di Indonesia lama, itu kan bukan virus baru,” ungkap Pandu.

Hal itu dikarenakan penularan virus tersebut berasal dari tikus (rodent), hewan yang kerap berada di sekitar lingkungan masyarakat. Penularan virus Hanta dari tikus bisa melalui berbagai media, baik itu kotoran maupun air kencing tikus yang mengontaminasi lingkungan manusia.