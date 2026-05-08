5 Gaya Hidup yang Bisa Picu Risiko Diabetes pada Anak Muda, Hati-Hati Sering Diabaikan!

GAYA hidup modern yang serba cepat dan praktis membuat banyak anak muda tanpa sadar menjalani kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan. Salah satu dampak yang kini semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus diabetes pada usia produktif.

Jika dulu diabetes identik dengan usia lanjut, kini pola hidup tidak sehat membuat anak muda juga rentan mengalaminya. Utamanya jenis Diabetes Tipe 2.

Berikut 5 Gaya Hidup yang Bisa Picu Risiko Diabetes pada Anak Muda:

1. Konsumsi Gula Berlebih

Minuman manis seperti boba, kopi susu kekinian, hingga soda menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Asupan gula berlebih dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan lama-kelamaan memicu resistensi insulin, kondisi awal menuju diabetes.

2. Kurang Aktivitas Fisik

Kebiasaan duduk lama, baik saat bekerja, belajar, atau bermain gadget, membuat tubuh jarang bergerak. Padahal, aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Minim gerak membuat gula darah lebih mudah menumpuk.