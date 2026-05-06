HOME WOMEN BEAUTY

Benarkah Kemiri Bisa Membuat Rabut Jadi Lebih Sehat? Ini Penjelasannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |13:05 WIB
Benarkah Kemiri Bisa Membuat Rabut Jadi Lebih Sehat? Ini Penjelasannya
Kemiri bisa untuk perawatan rambut. (Foto: Freepik)
KEMIRI tak hanya dikenal sebagai bahan makanan, tetapi juga bahan alami yang sering digunakan dalam perawatan rambut tradisional. Banyak orang percaya bahwa kemiri mampu membuat rambut tampak lebih lebat, kuat, dan berkilau.

Tak heran, minyak kemiri pun kerap dijadikan solusi alami untuk mengatasi rambut tipis atau rontok. Namun, di balik popularitasnya, muncul pertanyaan apakah manfaat kemiri ini terbukti secara ilmiah, atau hanya sekadar kepercayaan turun-temurun?

1. Minyak Kemiri

Dilansir dari Clinikally, Rabu (6/5/2026), kemiri yang juga dikenal sebagai Aleurites moluccanus adalah pohon tropis yang berasal dari Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Pohon kemiri sangat dihargai karena banyak kegunaannya, termasuk sebagai sumber cahaya, minyak masak, dan tujuan pengobatan.

Namun, minyak yang diekstrak dari biji pohon kemiri inilah yang menarik perhatian industri perawatan kulit dalam beberapa tahun terakhir. Minyak kemiri merupakan sumber asam lemak yang kaya, termasuk asam oleat, asam linoleat, dan asam palmitat, serta antioksidan dan vitamin A dan E. Nutrisi ini bekerja bersama untuk memberikan banyak manfaat bagi kulit, termasuk hidrasi, sifat anti-penuaan, dan perlindungan terhadap stresor lingkungan.

Dalam pengobatan tradisional, kemiri telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk kondisi kulit seperti eksim dan psoriasis. Sifat anti-inflamasinya menjadikannya obat yang efektif untuk menenangkan dan meredakan kulit yang iritasi.

2. Tak Hanya untuk Kulit, Minyak Kemiri Bagus untuk Rambut

Saat ini, minyak kemiri juga bisa ditemukan dalam berbagai produk perawatan kulit, mulai dari pelembap dan serum hingga produk perawatan rambut. Profil asam lemak yang kaya dalam minyak ini menutrisi dan melembapkan rambut.

Lalu, ada juga kandungan antioksidan. Kandungan ini bisa melindungi rambut dari kerusakan lingkungan loh.

Selain itu, minyak kemiri dapat membantu mengurangi kerontokan rambut. Tak sampai di situ, manfaat lain dari minyak kemiri adalah meningkatkan pertumbuhan rambut dengan mendukung kesehatan kulit kepala.

Minyak kemiri murni dapat diaplikasikan langsung ke kulit atau rambut sebagai pelembab, minyak pijat, atau perawatan untuk berbagai masalah kulit dan rambut. Untuk perawatan rambut, oleskan minyak kemiri ke kulit kepala dan rambut Anda, fokuskan pada ujung rambut, dan biarkan setidaknya selama 30 menit sebelum mencucinya dengan sampo lembut.

 

