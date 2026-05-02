HOME WOMEN FASHION

Fresh! 5 Member Hearts2Hearts Tampil dengan Warna dan Gaya Rambut Baru, Carmen Makin Menawan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |13:33 WIB
Fresh! 5 Member Hearts2Hearts Tampil dengan Warna dan Gaya Rambut Baru, Carmen Makin Menawan
Carmen Hearts2Hearts tampil dengan warna rambut baru. (Foto: Instagram/@carmen._heart2hearts)
PENAMPILAN terbaru dari grup Hearts2Hearts sukses mencuri perhatian penggemar. Lima dari delapan member tampil dengan perubahan warna dan gaya rambut yang membuat mereka terlihat lebih fresh dan berbeda dari sebelumnya.

Salah satu yang paling mencuri sorotan adalah Carmen. Ia kini tampil dengan rambut hitam yang memberikan kesan lebih elegan, dewasa, dan menawan.

Carmen

1. Ubah Gaya Rambut

Ya, lima dari delapan member Hearts2Hearts tampil dengan gaya rambut baru. Ada Carmen yang mengubah warna rambutnya dari cokelat menjadi hitam. Rambut barunya memberikan kesan lebih bold dan elegan.

Jiwoo

Jiwoo juga ikut bereksperimen dengan warna rambut baru, dari merah berubah menjadi grayfish brown atau cokelat keabu-abuan. Dia masih tetap pertahankan rambut bondolnya. Penampilan baru Jiwoo membuatnya terlihat lebih soft dan modern.

Yuha h2h

Lalu, ada Yuha mengubah gaya rambutnya dengan poni. Dia tetap mempertahankan warna rambutnya, yakni blonde atau pirang yang memberi kesan lebih playful.

ian h2h

Sementara itu, Ian tampil cukup mencolok! Dia melakukan perubahan warna rambut dari hitam menjadi ginger red atau jahe yang hangat dan standout. Penampilannya makin cantik dan stand out!

juun h2h

Terakhir, ada Juun. Dia tetap mempertahankan warna gelap. Kali ini, Juun mengubah warna rambutnya dari hitam menjadi black blue. Sementara itu, 3 member lain masih pertahankan warna rambutnya, yakni Stella dengan blonde, Ye-On dengan rambut panjang berponi blondenya, dan A-Na dengan rambut hitam panjangnya.

 

