5 Tips Merawat Kulit agar Tetap Kencang: Dari Skincare Harian hingga Perawatan Skinbooster

Melihat garis halus atau kulit wajah yang mulai kendur sering kali membuat seseorang khawatir. Padahal usia belum menginjak 40 tahun dan rutinitas skincare sudah dijalani setiap hari.

Fenomena penuaan dini pada kulit kini semakin sering terjadi. Paparan sinar matahari, polusi, stres, hingga pola hidup yang kurang seimbang menjadi faktor yang mempercepat menurunnya elastisitas kulit.

Para ahli kulit menjelaskan, menjaga wajah tetap kencang sebenarnya tidak hanya bergantung pada produk skincare. Kulit juga membutuhkan dukungan dari dalam agar proses regenerasi sel tetap berjalan optimal.

Karena itu, perawatan kulit idealnya dilakukan secara bertahap, mulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari hingga perawatan medis jika diperlukan.

1. Menjaga kesehatan kulit dari rutinitas sederhana

Perawatan dasar tetap menjadi langkah paling penting dalam menjaga kesehatan kulit. Membersihkan wajah dengan produk yang lembut, menggunakan pelembap, serta rutin memakai sunscreen merupakan fondasi utama.

Sinar ultraviolet dari matahari diketahui menjadi salah satu penyebab utama kerusakan kolagen. Jika kolagen rusak, kulit akan kehilangan kekenyalannya dan lebih mudah muncul garis halus.