Rina Ursula: Fashion dan Beauty Bukan Sekadar Penampilan, tapi Cara Kita Merayakan Diri

JAKARTA — Makeup artist profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Rina Ursula menyelenggarakan acara bertajuk Elegant Ramadhan Afternoon di Le Fabuleux Fairground SCBD, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini digelar sebagai momentum silaturahmi di bulan suci sekaligus ruang apresiasi terhadap fashion, beauty, dan luxury lifestyle dalam suasana yang hangat dan elegan.

Acara berlangsung secara intimate dengan menghadirkan para tamu undangan yang merupakan sahabat serta rekan profesional dari berbagai latar belakang, khususnya mereka yang memiliki minat pada dunia kecantikan dan mode.

Dalam suasana sore hari yang berkelas, para tamu mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi koleksi terbaru yang dikurasi secara eksklusif, sekaligus menikmati kebersamaan dalam konsep refined gathering yang nyaman.

Le Fabuleux dikenal sebagai toko curated authentic luxury brand yang menghadirkan koleksi pilihan dari berbagai label internasional. Konsep ruang dan rangkaian acara dirancang untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antar tamu, sehingga tercipta suasana yang tidak hanya elegan secara visual, tetapi juga hangat secara emosional.