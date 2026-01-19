Potret Dian Sastrowardoyo Ikut Tren Back To 2016, Netizen Temukan 1 Hal yang Tak Berubah

Potret Dian Sastrowardoyo Ikut Tren {Back To 2016}, Netizen Temukan 1 Hal yang Tak Berubah. (Foto: IG Dian Sastro)

JAKARTA - Artis Dian Sastrowardoyo ikut memeriahkan Tren Back to 2016 yang ramai dilakukan banyak netizen. Bintang film 'Ada Apa Dengan Cinta' ini membagikan sederet potret dirinya saat 10 tahun silam.

Postingan itu diunggah Dian di akun Instagram-nya @therealdisastr. Nampak Dian mengunggah deretan momen menarik semasa 2016.

“Did someone say 2016?,” tulis Dian.

Selain berbagi momen, penampilan dan kecantikan Dian Sastrowardoyo juga bikin netizen salfok. Warganet mengungkap paras wanita 43 tahun itu tetap cantik memesona meski sudah 10 tahun berlalu.

Penasaran seperti apa potret cantik Dian Sastrowardoyo yang ikut tren back to 2016? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Minggu (18/1/2026).

1. Potret Berkebaya