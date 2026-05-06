HOME WOMEN FASHION

Masih Berusia 16 Tahun, Desainer Indonesia Nabila Misha Tarik Perhatian di Panggung Budaya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |20:31 WIB
Nabila Misha
JAKARTA — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar acara bertajuk "Kartini: Identitas Bangsa, Warisan Budaya Indonesia" di Gedung AA Maramis. 

Mengusung semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, acara yang diinisiasi di bawah kepemimpinan Ketua DWP Kemenko Perekonomian, Yanti Airlangga, itu dimeriahkan pembacaan puisi oleh Melanie Subono, serta penampilan sejumlah musisi ternama seperti Nona Ria, Rafika Duri, Marini Soerjosoemarno, Widyawati, hingga Diva Indonesia Kris Dayanti.

Salah satu momen paling menonjol dalam acara tersebut adalah penganugerahan Kartini Muda Award kepada sejumlah perempuan muda Indonesia yang berdedikasi di bidang pelestarian budaya. 

Di antara para penerimanya adalah Nabila Misha, desainer muda berusia 16 tahun yang telah mencuri perhatian industri mode Tanah Air lewat brand-nya, Nabila Misha Fashion.

Yanti Airlangga berharap ke depannya akan ada semakin banyak lagi anak muda Indonesia yang berprestasi dan mengharumkan Indonesia. "Harapannya semoga akan menjadi banyak lagi anak muda yang kiprah di dalam dunia fashion maupun apa pun yang akan membanggakan nama bangsa," kata Yanti Airlangga.

Kehadiran Nabila bukan sekadar sebagai penerima penghargaan. Brand yang digawanginya secara resmi diundang untuk menampilkan empat koleksi pilihan dari lini terbaru bertajuk "Bloom Unlocked | A New Chapter, Woven in Depth and Grace", yang diluncurkan pada 1 Mei 2026. 

Keempat koleksi yang ditampilkan, yaitu Fern, Haze, Moss, dan Aurea, merepresentasikan narasi pertumbuhan, kedalaman, dan keanggunan sebagai benang merah dari Bloom Unlocked.

