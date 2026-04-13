Potret Justin Bieber Tampil Sederhana di Coachella 2026 meski Honor Tembus Rp170 Miliar

JAKARTA - Penampilan Justin Bieber di panggung Coachella 2026 sukses mencuri perhatian. Apalagi penampilannya kali ini menjadi momen comeback yang paling ditunggu oleh para penggemar.

Dalam aksi panggungnya di Coachella 2026, Justin justru tampil dengan konsep yang cukup sederhana. Bieber tampil lebih santai dan mengutamakan interaksi dengan penonton.

Dalam penampilannya, ia membawakan sejumlah lagu dengan gaya yang lebih “raw” dan emosional. Penampilannya di panggung Coachella 2026 menunjukkan sisi artistik yang lebih personal dibandingkan pertunjukan spektakuler pada umumnya.

Bahkan, Bieber terlihat memakai outfit kasual yang semakin menunjukkan kesan santai di atas panggung. Meski tanpa banyak gimmick visual, karisma dan kualitas vokal yang kuat dari Justin Bieber berhasil memukau para penonton.