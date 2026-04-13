HOME WOMEN LIFE

Segini Bayaran Fantastis Justin Bieber di Coachella 2026, Jadi yang Termahal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |16:18 WIB
JAKARTA - Segini bayaran fantastis Justin Bieber di Coachella 2026, jadi yang termahal. Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber, mengguncang panggung festival musik dunia, Coachella. Pelantun Sorry ini bakal tampil di Coachella setelah 4 tahun vakum dari industri musik.

Penampilan bapak satu anak ini bahkan menjadi salah satu musisi yang dinantikan para penonton. Bieber tampil sebagai penampil utama alias headliner pada hari Sabtu, 11 April dan 18 April.

Melansir Just Jared, Justin Bieber dibayar fantastis untuk manggung di Coachella 2026. Diketahui suami Hailey Bieber itu menerima bayaran USD 10 juta atau Rp170 miliar untuk 90 menit.

“Ini adalah langkah terobosan bagi seorang penampil utama, dan ini adalah sesuatu yang dia bangun sepenuhnya sendiri,” kata sebuah sumber.

Ini juga merupakan momen perdana Justin Bieber tampil sebagai headliner di Coachella. Momen ini begitu dinantikan Belieber, para fans Justin Bieber yang merindukan penampilannya di atas panggung.

