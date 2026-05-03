Ritual Puasa Mutih yang Dilakukan Jelang Pernikahan, Apa Manfaatnya?

JAKARTA - Selebritis Syifa Hadju belakangan ini mengungkap rahasia tampil memesona saat prosesi pernikahannya bersama El Rumi. Selain paras cantik dan gaun pengantin yang menawan, Syifa juga melakukan ritual khusus jelang pernikahan, yakni puasa mutih.

Puasa mutih merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya oleh calon pengantin. Praktik ini identik dengan konsumsi makanan dan minuman yang sangat sederhana biasanya hanya nasi putih dan air putih dalam jangka waktu tertentu sebelum hari pernikahan.

Meski berakar dari budaya dan kepercayaan lokal, puasa mutih dipercaya memiliki sejumlah manfaat, baik secara fisik maupun mental, bagi calon pengantin.

Secara fisik, puasa mutih dapat membantu proses detoksifikasi tubuh. Dengan mengurangi asupan makanan berlemak, berminyak, dan tinggi gula, tubuh memiliki kesempatan untuk “beristirahat” dari proses pencernaan yang berat. Hal ini dapat membantu membersihkan sistem pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih ringan.

Tak jarang, calon pengantin juga merasakan penurunan berat badan selama menjalani puasa ini, sehingga membantu meningkatkan rasa percaya diri menjelang hari pernikahan.