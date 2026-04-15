4 Cara Memilih Sunscreen untuk Kegiatan Outdoor, Biar Skin Barrier Enggak Rusak

JAKARTA - Aktivitas di luar ruangan membuat kulit lebih rentan terpapar sinar matahari secara langsung. Paparan sinar UV yang berlebihan tidak hanya menyebabkan kulit terbakar, tetapi juga bisa mempercepat penuaan dini hingga meningkatkan risiko kanker kulit.

Oleh karena itu, memilih sunscreen yang tepat menjadi langkah penting untuk melindungi kulit saat beraktivitas outdoor. Berikut empat cara yang bisa kamu perhatikan:

Tips Pilih Sunscreen

1. Pilih Sunscreen dengan SPF Minimal 30

Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan sunscreen dengan SPF (Sun Protection Factor) minimal 30. SPF 30 mampu melindungi kulit dari sekitar 97% sinar UVB. Jika kamu berencana berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, seperti hiking atau berenang, kamu bisa memilih SPF yang lebih tinggi agar perlindungan lebih maksimal.

2. Pastikan Memiliki Perlindungan Broad Spectrum

Sunscreen yang baik untuk kegiatan outdoor harus memiliki label broad spectrum. Artinya, produk tersebut melindungi kulit dari dua jenis sinar berbahaya, yaitu UVA dan UVB. Sinar UVA dapat menyebabkan penuaan dini, sementara UVB menyebabkan kulit terbakar. Kombinasi perlindungan ini penting untuk menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh.

3. Pilih yang Tahan Air dan Keringat