5 Tips Memulai Olahraga Usai Liburan Agar Tubuh Enggak Kaget

JAKARTA - Liburan sering kali identik dengan pola makan yang kurang terkontrol dan minimnya aktivitas fisik. Tak heran, setelah masa libur berakhir, tubuh terasa lebih berat, mudah lelah, bahkan kurang berenergi. Untuk mengembalikan kebugaran, memulai kembali rutinitas olahraga adalah langkah penting.

Memulai olahraga setelah liburan memang membutuhkan niat dan konsistensi. Dengan langkah yang tepat dan tidak terburu-buru, Anda bisa kembali ke rutinitas sehat dan menjaga kebugaran tubuh dalam jangka panjang.

Namun, memulainya tidak boleh sembarangan agar tubuh tidak “kaget” dan berisiko cedera.

Tips Memulai Olahraga usai Liburan

1. Mulai Secara Bertahap

Jangan langsung melakukan olahraga berat di hari pertama. Mulailah dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki, stretching, atau jogging santai selama 15–30 menit. Hal ini membantu tubuh beradaptasi kembali dengan aktivitas fisik tanpa membebani otot.