Profil Dwintha Anggary, Cucu Seniman Legendaris Mpok Nori yang Tewas Dibunuh Suami Siri

JAKARTA - Profil Dwintha Anggary, Cucu seniman legendaris Mpok Nori yang Tewas Dibunuh oleh Suami Siri. Cucu dari seniman Betawi legendaris Mpok Nori, Dwintha Anggary (36) tewas di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban ditemukan pertama kali oleh ibunya sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu, pintu kamar dalam kondisi terkunci dari dalam sementara jendela terbuka. Ketika berhasil masuk ke ruangan, korban ditemukan tergeletak di lantai tanpa tanda-tanda kehidupan.

“Korban ditemukan meninggal dunia di lantai, dengan kondisi terdapat darah mengering di sekitar lokasi,” ujar Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Ressa Fiardi Marasabessy.

Profil Dwintha Anggary

Dwintha Anggary atau yang akrab dipanggil Anggi berusia 37 tahun dan merupakan cucu dari seniman Betawi legendaris Mpok Nori yang meninggal pada 3 April 2015. Sebagai anak dari salah satu anak Mpok Nori, ia tumbuh dalam keluarga besar yang masih menjaga tradisi Betawi dengan hangat.

Dwintha Anggary bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sehingga memiliki banyak teman dan aktivitas sosial yang justru memicu kecemburuan mantan suaminya. Ia baru saja berpisah dari Fuad pada awal Februari 2026 dan memilih tinggal sendiri di kontrakan Gang Daman I Bambu Apus Cipayung.

Kronologi Pembunuhan

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik tidak menemukan adanya barang milik korban yang hilang, termasuk telepon genggamnya.

Polisi menduga pelaku adalah mantan suami siri korban berinisial FD, seorang warga negara Irak. Beberapa jam setelah jasad korban ditemukan, aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Fuad.