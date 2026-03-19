Habis Lebaranan Anak Kurang Fit? Ini Tips Memilih Multivitamin yang Aman

JAKARTA - Anak rentan kurang fit setelah momen Hari Raya Idulfitri. Selain makanan bergizi, tidak ada salahnya jika ditopang dengan pemberian multivitamin. Tapi, bagaimana cara memilihnya?

Banyak produk multivitamin anak di pasaran. Moms jangan terkecoh ya, pastikan produk tersebut aman bagi sini kecil. Berikut ini panduannya, seperti dikutip dari Tentang Anak, Minggu (22/3/2026).

1. Pastikan vitamin anak lengkap.

Multivitamin anak yang baik sebaiknya mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk mendukung kebutuhan nutrisi anak setiap hari. Kandungan yang lengkap membantu memastikan berbagai fungsi tubuh anak tetap berjalan optimal.

2. Periksa dosis pada label.

Moms juga perlu memastikan bahwa dosis vitamin anak lengkap di dalam produk sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Dosis yang seimbang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa berlebihan.