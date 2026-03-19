Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |10:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata, Widiyanti Wardhana, mengimbau masyarakat saat libur Lebaran 2026 untuk mewaspadai pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata. Menpar Widiyanti menegaskan pihak Kementerian Pariwisata telah melakukan rapat koordinasi guna mencegah adanya aktivitas pungli yang bisa terjadi selama musim liburan.

Ia menegaskan fenomena tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk bekerja sama mencegah terjadinya pungli yang dapat meresahkan wisatawan.

“Di rapat koordinasi, ini sudah kami naikkan kepada kepolisian terkait pungli. Mereka (Polri) akan mengawasi kejadian-kejadian seperti ini,” ungkap Menpar Widiyanti saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Kementerian Pariwisata pun telah mengidentifikasi beberapa titik rawan pungli di lokasi-lokasi strategis yang menjadi andalan pariwisata nasional, khususnya jelang libur Lebaran.

Menpar Widiyanti menegaskan fenomena tersebut perlu ditindak tegas lantaran dapat merusak reputasi destinasi wisata dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement