Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!

JAKARTA - Menteri Pariwisata, Widiyanti Wardhana, mengimbau masyarakat saat libur Lebaran 2026 untuk mewaspadai pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata. Menpar Widiyanti menegaskan pihak Kementerian Pariwisata telah melakukan rapat koordinasi guna mencegah adanya aktivitas pungli yang bisa terjadi selama musim liburan.

Ia menegaskan fenomena tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk bekerja sama mencegah terjadinya pungli yang dapat meresahkan wisatawan.

“Di rapat koordinasi, ini sudah kami naikkan kepada kepolisian terkait pungli. Mereka (Polri) akan mengawasi kejadian-kejadian seperti ini,” ungkap Menpar Widiyanti saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Kementerian Pariwisata pun telah mengidentifikasi beberapa titik rawan pungli di lokasi-lokasi strategis yang menjadi andalan pariwisata nasional, khususnya jelang libur Lebaran.

Menpar Widiyanti menegaskan fenomena tersebut perlu ditindak tegas lantaran dapat merusak reputasi destinasi wisata dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.