Angela Tanoesoedibjo Apresiasi MasterChef Tembus Season 13, Lahirkan Banyak Chef Hebat

JAKARTA - MasterChef Indonesia telah memasuki musim ke-13 pada tahun 2026 ini. Hal ini menunjukkan keberhasilan MasterChef Indonesia menjadi tontonan yang masih ditunggu masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo, mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan MasterChef Indonesia yang kini telah memasuki season ke-13. Menurutnya, ajang memasak andalan RCTI tersebut telah membuktikan konsistensinya sebagai wadah lahirnya talenta-talenta kuliner Tanah Air.

Hal itu disampaikan Angela seusai menyerahkan hadiah secara simbolis kepada pemenang MasterChef Indonesia Season 13 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

“Pertama-tama saya senang banget, MasterChef Indonesia itu sudah sampai Season 13, jadi sudah panjang sekali,” ujar Angela Tanoesoedibjo.

Angela menilai, para alumni MasterChef Indonesia berkontribusi nyata terhadap industri kuliner nasional. Jebolan MasterChef dinilai tidak hanya berprestasi saat kompetisi, namun juga berkontribusi terhadap industri kreatif Indonesia.