HOME WOMEN HEALTH

Taman Bendera Pusaka, Spot Olahraga Baru yang Miliki Joging Track 1,2 Km

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |06:12 WIB
Taman Bendera Pusaka, Spot Olahraga Baru yang Miliki Joging Track 1,2 Km
Taman Bendera Pusaka, Spot Olahraga Baru yang Miliki Joging Track 1,2 Km. (Foto: Layar Tangkap IG Pramono Anung)
JAKARTA - Warga Jakarta kini memiliki pilihan ruang terbuka hijau baru, yakni Taman Bendera Pusaka. Tidak hanya itu, Taman Bendera Pusaka memiliki fasilitas olahraga. 

Taman yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini seluas 5,6 hektare tersebut dirancang sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, salah satunya jogging track sepanjang 1,2 kilometer.

"Taman ini seluas 5,6 hektare dan dilengkapi jogging track sepanjang 1,2 kilometer, lapangan tenis, lapangan multifungsi, serta satu lapangan padel yang dapat digunakan gratis dengan pendaftaran," ujar Pramono saat peresmian, seperti dikutip Senin (16/3/2026).

Dia menambahkan, penataan kawasan juga mencakup relokasi taman burung yang sebelumnya sudah ada di area tersebut. Dengan penataan ini, kawasan taman diharapkan menjadi ruang publik yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

Selain menjadi lokasi olahraga, Taman Bendera Pusaka juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pramono menyebutkan akan ada enam tempat usaha yang dikelola oleh UMKM setempat, sementara beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum skala kecil dapat diberikan nama sesuai penyumbang.

"Taman ini juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang. Enam tempat usaha akan dikelola oleh UMKM setempat," jelasnya.

 

