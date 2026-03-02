HOME WOMEN HEALTH

Pusat Penyimpanan dan Riset Material Genetik Terbesar Dibangun, Tonggak Baru Infrastruktur Kesehatan RI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:39 WIB
JAKARTA — Pemerintah memulai babak baru transformasi sistem kesehatan nasional melalui pembangunan Gene Bank (Bank Genomik Nasional) di kawasan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM), Kota Bogor.

Proyek yang digarap oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini diproyeksikan menjadi pusat penyimpanan dan riset material genetik terbesar di Indonesia. Kehadirannya diharapkan memperkuat kemandirian riset biomedis sekaligus meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi penyakit di masa depan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa proyek ini memiliki spesifikasi konstruksi yang jauh lebih kompleks dibandingkan gedung konvensional.

“Pembangunan Gene Bank dirancang dengan standar khusus untuk mendukung sistem penyimpanan material genetik, laboratorium riset genomik, serta fasilitas pengolahan data berkapasitas besar. Proyek ini tidak hanya menuntut ketelitian teknis, tetapi juga penerapan sistem keamanan dan pengendalian lingkungan yang ketat guna menjaga stabilitas sampel biologis dalam jangka panjang,” ujar Dian.

Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 25.000 meter persegi dengan luas bangunan 22.699 meter persegi dan delapan lantai tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Gedung ini akan dilengkapi sistem pengendalian suhu dan kelembapan presisi, infrastruktur keamanan berlapis, serta dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan big data genomik.

Inovasi Kesehatan Indonesia

