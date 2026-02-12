Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah?

JAKARTA - Viral gen Z melakukan aksi mesum disebuah taksi online saat perjalanan dari Stasiun Juanda ke Cipulir. Dalam video yang beredar, sopir taksi online bernama Azmi Rahmat membagikan pengalaman tidak menyenangkan saat mengantar penumpang.

Lewat akun Instagram @azmirahmatzz, Azmi mengunggah potongan video dari kamera dasbor (dashcam). Dalam video itu, terlihat ia menegur sepasang penumpang yang diduga melakukan tindakan tidak pantas di kursi belakang mobilnya.

Azmi mengatakan awalnya ia mencoba diam. Namun, ia merasa tidak nyaman karena mobil tersebut adalah sarana untuk mencari nafkah.

“Lagi kena apes on bid 10 Februari 2026. Ada Gen Z mesan Gocar masuknya ke aplikasi driver gua. Kalau driver perkosa penumpang pasti langsung rame berita. Tapi kalau penumpang mesum di mobil kita gimana ini jek/paman?” tulis Azmi dilansir dari Instagramnya.

Tegur Keras Penumpang

Dalam video, Azmi menegur dengan tegas tetapi tetap tenang. Ia meminta pasangan tersebut menghentikan perbuatan mereka dan mengingatkan bahwa mobil itu adalah tempat ia bekerja.

“Bang, minta maaf. Emang nggak bisa ditahan bentar ya? Ini mobil saya lho. Jangan di mobil saya,” ujar Azmi dalam rekaman.

Setelah ditegur, pasangan tersebut menghentikan tindakan mereka. Saat tiba di lokasi tujuan, keduanya turun dan kembali meminta maaf kepada Azmi. Video ini pun langsung ramai dan menuai banyak reaksi netizen. Driver pun mendapat banyak dukungan dari netizen karena berani menegur gen z yang berbuat mesum di mobilnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)