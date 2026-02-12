Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |06:04 WIB
Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah?
Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral gen Z melakukan aksi mesum disebuah taksi online saat perjalanan dari Stasiun Juanda ke Cipulir. Dalam video yang beredar, sopir taksi online bernama Azmi Rahmat membagikan pengalaman tidak menyenangkan saat mengantar penumpang.

Lewat akun Instagram @azmirahmatzz, Azmi mengunggah potongan video dari kamera dasbor (dashcam). Dalam video itu, terlihat ia menegur sepasang penumpang yang diduga melakukan tindakan tidak pantas di kursi belakang mobilnya.

Azmi mengatakan awalnya ia mencoba diam. Namun, ia merasa tidak nyaman karena mobil tersebut adalah sarana untuk mencari nafkah.

“Lagi kena apes on bid 10 Februari 2026. Ada Gen Z mesan Gocar masuknya ke aplikasi driver gua. Kalau driver perkosa penumpang pasti langsung rame berita. Tapi kalau penumpang mesum di mobil kita gimana ini jek/paman?” tulis Azmi dilansir dari Instagramnya.

Tegur Keras Penumpang

Dalam video, Azmi menegur dengan tegas tetapi tetap tenang. Ia meminta pasangan tersebut menghentikan perbuatan mereka dan mengingatkan bahwa mobil itu adalah tempat ia bekerja.

“Bang, minta maaf. Emang nggak bisa ditahan bentar ya? Ini mobil saya lho. Jangan di mobil saya,” ujar Azmi dalam rekaman.

Setelah ditegur, pasangan tersebut menghentikan tindakan mereka. Saat tiba di lokasi tujuan, keduanya turun dan kembali meminta maaf kepada Azmi. Video ini pun langsung ramai dan menuai banyak reaksi netizen. Driver pun mendapat banyak dukungan dari netizen karena berani menegur gen z yang berbuat mesum di mobilnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201260/viral-DogE_large.jpg
Ternyata Ini Awal Mula War Antara SEAblings vs Netizen Korea yang Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201100/mohan-FnfZ_large.jpg
Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/25/3201055/viral-stYi_large.jpg
Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201000/eca_aura-faCQ_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Eca Aura, Penyanyi Cantik yang Bantah Pakai Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3200992/viral-wsqh_large.jpg
Viral! Netizen Bongkar Modus Penipuan Satria Mahathir, Jual iPhone 16 yang Dikirim ‘HP Dummy’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3200907/mohan-JxTI_large.jpg
Siapa Mohan Hazian yang Namanya Tiba-Tiba Viral di X? Ini Profil Lengkapnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement