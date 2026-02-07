HOME WOMEN TRAVEL

Libur Akhir Pekan! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Garut yang Wajib Dikunjungi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |09:53 WIB
Libur Akhir Pekan! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Garut yang Wajib Dikunjungi
Libur Akhir Pekan! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Garut yang Wajib Dikunjungi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menyimpan pesona alam luar biasa dan tidak pernah kehilangan daya tariknya sebagai tujuan wisata. Dikelilingi oleh pegunungan, hamparan pantai selatan, serta sumber air panas alami, Garut menawarkan pengalaman liburan yang lengkap bagi berbagai kalangan.

Baik untuk wisata keluarga, petualangan alam, maupun sekadar melepas penat dari rutinitas sehari-hari, Garut selalu punya tempat yang bisa dikunjungi. Keindahan alam yang masih asri berpadu dengan udara sejuk dan kekayaan budaya lokal menjadikan daerah ini destinasi yang sayang untuk dilewatkan.

Berikut ini lima rekomendasi tempat wisata di Garut yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda, dirangkum, Sabtu (7/2/2026).

1. Gunung Papandayan

Gunung Papandayan merupakan destinasi favorit bagi para pecinta alam. Gunung ini cocok untuk pendaki pemula karena jalurnya relatif mudah. Daya tarik utamanya adalah kawah aktif, Hutan Mati yang ikonik, serta padang edelweiss yang indah. Suasana sejuk dan panorama alamnya sangat memanjakan mata.

2. Kawah Talaga Bodas

Kawah Talaga Bodas menawarkan pemandangan kawah berwarna putih kehijauan yang unik. Berbeda dengan kawah lain, tempat ini memiliki suasana yang lebih tenang dan alami. Pengunjung juga bisa menikmati kolam air panas alami yang dipercaya baik untuk kesehatan.

3. Pantai Santolo

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208033/air_terjun-Rjg1_large.jpg
Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208024/wisata-1DYS_large.jpg
Rekomendasi Wisata di Gunung Kidul, Pas untuk Liburan Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/25/3207740/menpar-HBUv_large.jpg
Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/25/3206062/wamenpar-52HX_large.jpg
Wamenpar Cek Destinasi Wisata Bali Jelang Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/25/3203863/visa-FGch_large.jpg
Korsel Bakal Bebaskan Visa untuk Wisatawan Indonesia, Kapan Berlakunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/25/3202186/travel-9fyl_large.jpg
Perjalanan Jakarta–Bandung Tinggi, Agen Travel Sasar Mahasiswa hingga Pebisnis
