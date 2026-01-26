Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Saat Hidup Terasa Berat: Memahami Stres dan Cara Menghadapinya

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:04 WIB
Saat Hidup Terasa Berat: Memahami Stres dan Cara Menghadapinya
Saat Hidup Terasa Berat: Memahami Stres dan Cara Menghadapinya. (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM menjalani kehidupan sehari-hari, seorang individu dihadapkan pada berbagai peran dan tuntutan. Tidak jarang, tuntutan tersebut cukup berat dan beragam sehingga individu merasakan tekanan yang berlebih dan membuatnya sulit untuk dapat mengatasi permasalahannya.

Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai stres, yang merupakan sebuah keadaan pada saat individu menyadari bahwa terdapat kesenjangan antara sumber daya yang dimilikinya, baik berupa faktor biologis maupun psikologis, dengan tuntutan dari lingkungan, yang dapat membahayakan kesejahteraannya (Lazarus & Folkman, 1984). Dalam hal ini, ketika masalah yang dihadapi tidak diimbangi oleh sumber daya yang tersedia, maka akan menyebabkan stres.

Terdapat beragam sumber stres yang dapat membuat individu sulit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal, misalnya saja lingkungan fisik. Kebisingan, macet, cuaca yang tidak menentu, hingga transportasi umum yang padat dapat membuat individu mengalami stres. Pada saat bekerja, tuntutan yang tinggi di kantor, pekerjaan yang banyak, maupun atasan serta rekan kerja yang tidak suportif dapat pula berdampak pada tingkat stres yang dialami oleh individu.

Dalam konteks pribadi, tuntutan memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kondisi kesehatan yang buruk, hingga masalah dalam keluarga juga dapat menyumbangkan permasalahan yang memicu stres. Tidak hanya itu, relasi yang kurang baik dengan orang-orang di sekitar, seperti dengan pasangan, orang tua, anak, rekan kerja, maupun tetangga, dapat pula menjadi sumber stres.

Ketika stres hadir, tubuh dan pikiran memberikan reaksi. Gejala yang ditampilkan dapat berupa gejala fisik, seperti ketegangan otot, hipertensi, hingga adanya masalah pencernaan. Selain itu, seorang individu yang mengalami stres juga dapat merasakan kecemasan, adanya peningkatan kemarahan, termasuk pula gejala depresi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/482/3196348//matcha-or8M_large.jpg
Penelitian: Minum Matcha Bisa Meredakan Stres dan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195926//ui-uqmO_large.jpg
7 Jurusan Favorit di UI dan Cara Cek Daya Tampungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195131//doom_scrolling-JwUu_large.jpg
Doomscrolling dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195128//piggy_bank-ijbf_large.jpg
Merencanakan Keuangan Sejak Dini, Mengapa Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195123//sendiri-lJtz_large.jpg
Anda Adalah Arsitek Diri Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/612/3194959//pacaran-N4ir_large.jpg
Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement