HOME WOMEN LIFE

Riset: Orang yang Suka Main Medsos Gampang Depresi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |16:05 WIB
Riset: Orang yang Suka Main Medsos Gampang Depresi
Riset: Orang yang Suka Main Medsos Gampang Depresi
A
A
A

JAKARTA - Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah remaja dan dewasa muda yang mengalami depresi terus meningkat. Di saat yang sama, penggunaan teknologi dan media sosial juga semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, hingga kini belum sepenuhnya jelas bagaimana hubungan antara media sosial dan depresi, serta kaitannya dengan kebiasaan lain seperti olahraga, berada di ruang hijau, penggunaan ganja, dan kebiasaan begadang.

Untuk menjawab hal tersebut, sebuah penelitian yang diterbitkan pada 15 Mei di International Journal of Mental Health and Addiction dilakukan oleh tim peneliti dari Johns Hopkins Children’s Center. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara penggunaan media sosial, depresi, dan perilaku kesehatan lainnya pada orang dewasa muda dalam periode waktu tertentu.

“Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi pula tingkat depresi. Namun, pertanyaannya adalah apakah media sosial menyebabkan depresi, atau justru orang yang depresi lebih sering menggunakan media sosial dan kurang melakukan aktivitas sehat seperti olahraga atau berada di alam terbuka,” ujar Carol Vidal, MD, Ph.D., MPH, penulis utama studi ini.

Penelitian ini melibatkan 376 orang dewasa muda di Kanada, mayoritas perempuan. Para peserta diminta mengisi tiga kuesioner daring antara Mei 2021 hingga Januari 2022. Mereka melaporkan kondisi depresi menggunakan skala PHQ-9, serta kebiasaan menggunakan media sosial, aktivitas fisik, paparan ruang hijau, dan penggunaan ganja.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami setidaknya gejala depresi ringan. Mereka yang lebih sering menggunakan media sosial cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Sebaliknya, peserta yang mengalami depresi juga lebih sering menghabiskan waktu di media sosial. Namun, peneliti tidak menemukan bukti bahwa penggunaan media sosial secara langsung menyebabkan gejala depresi semakin parah dari waktu ke waktu.

Topik Artikel :
Riset Media Sosial Stres Depresi
