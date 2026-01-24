Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya

JAKARTA – Kisah heroik seorang ayah di Jorong Mudiak Liki, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, viral di media sosial. Pria tersebut bertaruh nyawa melawan beruang liar demi menyelamatkan anaknya yang diserang satwa buas saat pulang dari ladang.

Peristiwa dramatis itu terjadi pada Jumat, 16 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, Wandi Putra (47) bersama anaknya, Aldi Saputra (11), baru saja pulang dari kebun usai mengambil buah manggis.

Tanpa diduga, seekor beruang liar tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Hewan tersebut menerkam tangan sang anak. Melihat putranya dalam bahaya, Wandi Putra secara spontan melakukan perlawanan demi menyelamatkan Aldi dari serangan beruang ganas itu.

Lokasi Kejadian Terpencil

Kapolsek Suliki, Iptu Doni Putra, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di kawasan ladang yang cukup jauh dari permukiman warga, yakni sekitar satu jam perjalanan kaki dari rumah korban.

Berdasarkan keterangan korban kepada pihak kepolisian, lahan tersebut telah digarapnya selama kurang lebih 20 tahun. Selama itu pula, beruang kerap terlihat di sekitar area ladang, namun tidak pernah bersikap agresif seperti kejadian kali ini.