HOME WOMEN LIFE

Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |17:10 WIB
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral, wanita di NTT tega tembak mati burung hantu, gara-gara ganggu waktu tidurnya. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Nela, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Terduga pelaku diketahui merupakan warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan burung hantu jenis Tyto Alba di sekitar rumahnya.

Pada Rabu malam, 14 Januari 2026, burung tersebut ditembak menggunakan senapan angin hingga mati. Aksi itu kemudian direkam oleh saksi dan diunggah ke media sosial, sehingga menimbulkan perhatian dan keprihatinan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari para saksi untuk memastikan peristiwa tersebut secara utuh dan objektif.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta perlindungan hukum bagi semua pihak.

“Setiap permasalahan akan kami tangani secara berimbang. Penegakan hukum dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, edukasi, dan perlindungan lingkungan,” jelasnya dilansir dari laman Humas Polri, Kamis (22/1/2026).

Halaman:
1 2
      
